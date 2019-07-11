0553 313 94 23

Pakistan'da iki tren çarpıştı: 11 ölü

Yolcu treninin park halindeki yük trenine çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:18
Pakistan'da iki tren çarpıştı: 11 ölü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da yolcu treniyle yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 85 kişi de yaralandı.

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'dan Pencap eyaletinin başkenti Lahor'a giden yolcu treni, Sadıkabad kentinde kendi hattından çıkarak paraleldeki hatta geçip burada park halinde bulunan yük trenine çarptı.

Kaza sonucu 4 vagonu raydan çıkan ve lokomotifi tamamen kullanılamaz hale gelen trenden 11 kişinin cesedi çıkarıldı.

Polis yetkilisi Ömer Faruk Selamet, kaza sonucu 11'i çocuk 9'u kadın 85 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tren vagonlarının tamamen boşaltıldığını söyleyen Selamet, vagonların altında arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

- Makinist hatası

Kazanın ardından açıklama yapan Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, kazanın makinist hatası sonucu meydana geldiğini belirtti.

Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Ahmed, hayatını kaybedenlerin ailelerine 1,5 milyon (yaklaşık 54 bin TL), ağır yaralılara 500 bin (yaklaşık 18 bin TL), yaralananlara ise 200 bin (yaklaşık 7 bin TL) Pakistan rupisi tazminat verileceğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han da kazayla ilgili sosyal medya hesabından, "Sadıkabad'da yaşanan tren kazasını üzüntüyle öğrendim. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Demiryolu Bakanına yıllardır ihmal edilen demir yolu altyapısı ve güvenliğiyle ilgili gerekli adımları atması talimatını verdim." paylaşımında bulundu.

20 Haziran'da bir yük treniyle yolcu treninin çarpışması sonucu 3 kişi ölmüştü. Kazanın ardından Bakan Ahmed, sorumlunun Pakistan Demiryolları Bakanlığı olduğunu belirterek özür dilemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:18
  1. Lahor
  2. pakistan
  3. Pakistan'ın Karaçi kenti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Srebrenitsa'yı unutmadı! ‘Haklı davanızda yanınızda durmaya deva edeceğiz’
    1. Türkiye Srebrenitsa'yı unutmadı!..
    2. Çocuklara çok fazla oyuncak almak..
    3. 13 yaşındaki Denizlili boksör Türkiye..
    4. Türk-Japon dostluğu beyaz perdede
    5. Sultaniye üzümde entegre tesis için..
    6. Afrin’de patlama: 5 ölü
    7. (Özel) Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü..
    8. Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı
    9. Bakan Pakdemirli'den şehit ailesine..
    10. Gümüşhane’de araç dereye uçtu: 1 ölü
    11. Yenidoğan Camii yenilendi
    12. Iris Annabel Goldsmith kimdir?..
    13. Obezite Merkezi Adanalıları..
    14. AYM, Sağlar'ın başvurusunu kabul..
    15. Başkan Yavaş, Maltepe Pazarı esnafıyla..
    16. İzmir dünya sahnesinde
    17. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    18. Boğulma tehlikesi geçiren düzensiz..
    19. ASEAN savunma bakanları Tayland'da..
    20. Afrin'de patlama! Ölüler var
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!