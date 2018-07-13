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Pakistan'da iki mitingde bombalı saldırı: 29 kişi öldü

Pakistan'da iki miting sırasında meydana gelen  patlamalarda ilk belirlemelere göre aralarında milletvekili adayı Raisani'nin de olduğu 29 kişi öldü, 82 kişi de yaralandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 17:14
Pakistan'da iki mitingde bombalı saldırı: 29 kişi öldü

Pakistan basınında yer alan haberlerde, ülkenin batısındaki Belucistan  eyaletinin Mastung kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın Belucistan Avami  Partisi (BAP) milletvekili adayı Raisani'yi hedef aldığı iddia edildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre Raisani'nin de aralarında bulunduğu  25 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki ve Kuetta kentindeki  hastanelere kaldırıldı.

Eski Belucistan Eyalet Başbakanı Navab Aslam Raisani'nin kardeşi olan  Siraj Raisani, yeni kurulan BAP'ın milletvekili adayıydı. Raisani, 2011 yılındaki  bir terör saldırısında 14 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Diğer saldırı ise eski bakan ve İslam Ulemaları Camiası Partisinin  (JUI-F) önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani'nin ülkenin kuzeyindeki Bannu  kentinde yaptığı mitingin sonunda düzenlendi.

Sabah saatlerinde yaşanan saldırıda Durrani'nin konvoyundaki 4 kişi  hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı. Durrani ise saldırıdan yara almadan  kurtuldu.

Saldırının ardından konuşan Durrani, miting sona erdikten sonra  aracına bindiğini ve aracın etrafı partililerce çevriliyken patlamanın  yaşandığını belirterek, "Güvenlik güçleri beni tehditler noktasında uyarmıştı."  diye konuştu.

Pakistan'da ay başından bu yana mitinglere ve parti ofislerine  düzenlenen saldırı sayısı 6'ya yükseldi.

Son olarak dün gece Huzdar kentinde bir BAP ofisinde patlama olmuş ve  2 kişi yaralanmıştı.

Peşaver'de geçen salı düzenlenen intihar saldırısında Avami Halk  Partisi milletvekili adayı Harun Bilur'un da aralarında bulunduğu 20 kişi  hayatını kaybetmişti. Pakistan Seçim Komisyonu, bu bölgedeki seçimi ileri bir  tarihe erteledi.

Temmuzun ilk haftasında ise iki saldırı düzenlenmişti. Pakistan  Tahrik-i İnsaf Partisinin (PTI) seçim bürosuna düzenlenen ilk saldırıda 10 kişi,  bir hafta sonraki ikinci saldırıda ise aralarında Muttahida Meclis-i Amal Partisi  (Birleşik Eylem Konseyi - MMA) milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın da olduğu 7  kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 17:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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