Pakistan’da hükümet karşıtı protesto

Pakistan’da muhalif partilerin destekçileri hükümet karşıtı düzenlenen protesto için sokakları doldurdu.

Pakistan’ınİslamabad, Karaçi, Lahor, Peşaver ve Ketta kentlerinde hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Muhalif partilerin düzenlediği protestolar için binlerce kişi sokakları doldurdu. Başbakan İmran Han’in ekonomi politikalarını yetersiz bulan protestocular Han karşıtı sloganlar atıp yürüdü. Protestolar kapsamında Ketta’da konuşan Pakistan Müslüman Birliği Partisi Lideri Maryam Nawaz ismini vermediği bazı kurumları, yetersiz olarak alarak adlandırdığı hükümetin iyiliği için Pakistan halkı ile karşı karşıya gelmemeleri için uyardı.

2018 yılı genel seçimlerinin yıl dönümünde gerçekleşen gösterilerde bu tarihi ‘kara gün’ olarak adlandırılırken Pakistan Halk Partisi Lideri Bilavel Butto Zerdari’de Karaçi’de halka hitap etti. Zerdari’de hükümetin Pakistan halkına baskı uyguladığını, her sektörden insanın şikâyetçi olduğunu öte yandan hükümetin söylenenlere kulak tıkadığını belirtti.