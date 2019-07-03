Pakistan’da havaalanında silahlı saldırı: 2 ölü
Pakistan’ın Lahor şehrindeki havaalanının bekleme salonunda silahla ateş açan bir şahıs 2 kişiyi öldürdü.03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:09
Pakistan’ın Lahor şehrindeki havaalanının bekleme salonunda silahla ateş açan bir şahıs 2 kişiyi öldürdü.
Pakistan’ın Lahor şehrindeki havaalanında yaşanan olayda silahlı bir şahıs 2 kişiyi öldürdü. Olaydan sonra Lahor Havaalanı’na araç girişi durduruldu. Silah sesleri duyulduktan sonra havaalanında büyük panik yaşandı. Bekleme salonunda yaşanan olay sonrasında saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
Silahlı saldırganın havaalanına taksi ile geldiği, saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin Umre ziyaretinden yeni döndüğü bildirildi. Olayın kişisel bir durumdan kaynaklandığı düşünülüyor.
YORUM YAZ