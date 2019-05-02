Pakistan’da gösteri yapan hemşirelere gözaltı

Pakistan’da polis, Sindh eyaletinde yüksek maaş talebiyle protesto yapan 12 hemşireyi gözaltına aldı.

Pakistan’nın Sindh eyaletinin başkenti Karaçi’de hemşireler daha yüksek maaş ve ödenek istemiyle gösteri düzenledi. Dört gündür protesto yaptıklarını söyleyen hemşireler, hiçbir devlet görevlisinin kendileriyle ilgilenmediğini söyledi.Hemşireler başbakanlık binasına gidip Başbakanla görüşmek istedi. Polisin kurduğu barikatlerin dışına çıkmayı başaran hemşireler, başbakanlık binasının önündeki barikatleri de geçmek istedi. Polis protestocuları caydırmak için su tankı ve yardımcı kuvvetler talep ederek başbakanlık binasına giden yolu kapattı. Polis ve çoğu kadın olan protestocular arasında yaşanan arbedeler sonrasında 2’si kadın 12 protestocu gözaltına alındı.