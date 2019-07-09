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Pakistan’da gazeteciye suikast

Pakistan’ın Karaçi kentinin çeşitli yerlerinde aynı gün içerisinde 4 kişi vurularak öldürüldü.

09 Temmuz 2019 Salı 20:47
Pakistan’da gazeteciye suikast

Pakistan’ın Karaçi kentinin çeşitli yerlerinde aynı gün içerisinde 4 kişi vurularak öldürüldü. Ölenlerin arasında bir gazetecinin olduğu da kaydedildi.


Pakistan’ın Karaçi kentinin çeşitli yerlerinde gün içerisinde 4 farklı cinayet gerçekleştirildi. Aralarında bir gazetecinin de olduğu dört kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Öldürülen 3 kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmazkan, saldırıya uğrayan gazetecinin ise BOL kanalında çalışan Mureed Abbas isimli spiker olduğu kaydedildi.


Jinnah Tıp Merkezitarafından yapılan açıklamada, gazetecinin bu hastaneye kaldırıldığını ancak hastaneye geldiğinde zaten yaşamını yitirmiş olduğu doğrulandı. Polis ise, yaptıkları ilk olay yeri incelemesinde bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kaldırılmış olduğunu gördüklerini belirterek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 20:47
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