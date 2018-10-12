Pakistan'da facia! Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın Muzaffargarh bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Muzaffargarh bölgesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralılar ve cesetler bölgeye en yakın hastanelere kaldırıldı