Pakistan'da eyalet meclis başkanı sebepsiz zenginleşmekten gözaltına alındı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Sindh eyaleti Meclis Başkanı Agha Siraj Durrani, sebepsiz zenginleştiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent İslamabad'da bir otelde bulunan Pakistan Halk Partisi (PPP) üyesi Durrani, Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) görevlileri tarafından gözaltına alınarak, NAB Genel Merkezine götürüldü. Sebepsiz zenginleştiği iddiasıyla gözaltına alınan Durrani hakkında 352 kişiyi yasa dışı şekilde kamu kurumlarına yerleştirdiği iddiasıyla açılmış bir soruşturma daha bulunuyor. Ülkenin ekonomik başkenti ve en kalabalık kenti Karaçi'nin bulunduğu Sindh eyaletinde 2013'ten beri meclis başkanlığı yapan Durrani, 2017 ve 2018'de Sindh eyalet valiliğine de kısa süre vekalet etmişti.



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