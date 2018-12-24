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Pakistan'da eski Başbakan Şerif yolsuzluktan hüküm giydi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Panama Belgelerinde adı geçen El Azize Çelik Fabrikalarını işleten off-shore şirketin usulsüz faaliyetleri nedeniyle 7 yıl hapse mahkum edildi - Şerif, "Flagship Investment" adlı ikinci şirketin faaliyetleriyle ilgili suçlamadan aklandı

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:56
Pakistan'da eski Başbakan Şerif yolsuzluktan hüküm giydi

ANKARA (AA) - Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif, El Azize Çelik Fabrikaları ile ilgili yolsuzluk davasında 7 yıl hapse mahkum edildi.

Mali Sorumluluk Mahkemesi, Şerif'in oğulları Hüseyin ve Hasan'ın, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurdukları iki off-shore şirketin faaliyetleri hakkında görülen davada karara vardı.

Mahkeme, eski Başbakan Şerif'i "Flagship Investment" adlı şirketin faaliyetleriyle ilgili suçsuz bulurken, El Azize Çelik Fabrikalarının işletmecisi olan şirketle ilgili faaliyetlerdeki usulsüzlük nedeniyle 7 yıl hapse mahkum etti.

Şerif, dünya genelinde binlerce off-shore şirketin kayıtlarının gün yüzüne çıktığı Panama Belgelerinde adı geçen, kendisi ve çocukları adına kayıtlı şirketler nedeniyle Yüksek Mahkeme tarafından görevden alınarak siyasetten men edilmişti.

Navaz Şerif'in görevden alınmasının ardından bu şirketler hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Mali Sorumluluk Mahkemesi, temmuz ayında Şerif'in kızı Meryem ve damadı Muhammed Safdar Avan'ı yolsuzluktan mahkum etmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:56
  1. Mali Sorumluluk Mahkemesi
  2. Navaz Şerif
  3. pakistan
  4. yolsulzuk

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