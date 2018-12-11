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Pakistan'da eski bakan gözaltına alındı

Eski Demiryolları Bakanı Havaja Saad Rafik ve kardeşi, toplu konut projesi davası kapsamında yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla yakalandı

11 Aralık 2018 Salı 14:19
Pakistan'da eski bakan gözaltına alındı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da, 2013-2018 yılları arasında Demiryolları Bakanı olarak görev yapan Havaja Saad Rafik ve kardeşi Salman Rafik, Paragon Toplu Konut Projesi davası kapsamında yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Lahor Yüksek Mahkemesinde görülen davada yargılanan eski bakan ve kardeşi, haklarındaki kararın ardından gözaltına alındı.

İddiaya göre, konut projesinin sahibi olan ve halihazırda gözaltında bulunan Kaiser Amin Butt, proje için para toplamış ancak projeden yer alan insanlara arazi ya da ev teslim etmemişti.

Mahkeme, Butt'un 15 yıllık ortağı olan Rafik ve kardeşinin de proje kapsamında para aldığını iddia etse de Havaja Saad Rafik iddiaları reddetti ancak mahkeme tarafından gözaltına alındı.

Rafik, 2008-2018 yılları arasında Kültür Bakanlığı ve Gençlik Bakanlığı görevlerinde bulunduktan sonra Navaz Şerif ve Şahid Hakan Abbasi hükümetlerinde Demiryolları Bakanı olarak görev yapmıştı.

Kardeşi Salman Rafik ise 2008-2018 yılları arasında Pencap Eyalet Meclisi üyeliğinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:19
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