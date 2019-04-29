Pakistan’da duvara çarpan minibüsün benzin deposu patladı: 12 ölü, 6 yaralı Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir binanın duvarına çarpmasının ardından yanarak benzin deposu patlayan minibüsteki 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir binanın duvarına çarpmasının ardından yanarak benzin deposu patlayan minibüsteki 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 18 yolcunun bulunduğu minibüs, bir binanın duvarına çarptı. Kaza sonrası minibüsteçıkan yangın sonucu 12 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Pakistan polisi, kazada ağır kayıpların yaşanmasının sebebinin benzin deposunun patlaması olduğunu açıkladı. Polis yetkilileri, 9 yolcunun olay yerinde, 3’nün ise müdahale esnasında yaşamını yitirdiğini kaydetti. Yaralıların tedavisi ise bölgedeki hastanelerde devam ediyor.

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