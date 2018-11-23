Pakistan'da Çin Konsolosluğuna bombalı ve silahlı saldırı
Olayda 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı23 Kasım 2018 Cuma 08:41
Çin'in Karaçi Konsolosluğuna düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarına göre, Karaçi'nin Clifton Block 4 bölgesinde düzenlenen saldırıda, 3 veya 4 kişilik grup konsolosluğa silah ve bomba kullanarak girmeye çalıştı.
Grubu engellemeye çalışan Konsolosluk polisi ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, 2 polis öldü, 1 polis de yaralandı.
Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, konsolosluk çevresi de güvenlik çemberine alındı.
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