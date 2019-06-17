0553 313 94 23

Pakistan'da çekirge istilası

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:39
Pakistan'da çekirge istilası

İSLAMABAD (AA) - İran ve Suudi Arabistan'da görülen çekirge istilası Pakistan'ın güney eyaletlerinde de etkili olmaya başladı.

Pakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Belucistan ve Sindh eyaletlerinde görülen çöl çekirgelerinin ocakta Sudan ve Eritre'den Arap Yarımadası'na geçtiği belirtildi.

Alınan önlemlere rağmen şubatta İran'a geçen çekirgelerin uygun iklim şartları nedeniyle burada ürediklerinin aktarıldığı açıklamada, İran'ın 400 bin hektarlık alanda önlem aldığı ancak tespit edilemeyen bölgelerdeki çekirgelerin martta Pakistan'ın Belucistan eyaletine geldiği bildirildi.

Pakistan'da da üremeye devam eden çekirgelerin özellikle tarım alanlarına zarar verdiğine dikkati çekilerek, Pasni, Gvadar, Turbat, Uthal, Haran, Dalbandin, Lasbella, Keç ve Hayırpur bölgelerinde ilaçlama ve araştırma faaliyetlerine başlandığı kaydedildi.

Tarım Bakanı Sahipzade Mehbub Sultan, yaptığı açıklamada şu ana kadar Belucistan'da 7 bin hektarın üzerinde alanda, Sindh'de ise 800 hektarlık alanda kontrol sağlandığını söyledi.

Sultan, ayrıca Kuetta ve Sukkur havalimanlarında birer uçağın da havadan ilaçlama için bekletildiğini sözlerine ekledi.

Toprağın nemli, bitkilerin yeşil olduğu bahar şartlarının hüküm sürdüğü bölgelerde üreyen ve sürekli bu bölgelere göç eden çöl çekirgelerinin, yaz kuraklığının gelmesiyle Belucistan ve Sindh'ten ayrılıp doğudaki Çölistan ve Tarparkar bölgeleri ile Hindistan'ın Rajastan eyaletine göç etmesi bekleniyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:39
  1. Belucistan Eyaleti
  2. çekirge istilası
  3. pakistan
  4. Pakistan'ın Sindh Eyaleti
  5. Rajastan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul’ sertifika töreni
    1. Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme..
    2. Suriyeliler 4 değerli evcil kuşla..
    3. "Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimiz..
    4. Freni boşalan kamyon yan yattı
    5. Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın
    6. Samsun’da Yaz Kur’an Kursları eğitime..
    7. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    8. Ankara’dan Van’a ‘Biz Anadoluyuz’..
    9. Sinop’ta otele girmek isteyen inek..
    10. İspanya Türkiye'deki Patriotların..
    11. Gaziosmanpaşa’da 2 katlı binanın çatı..
    12. "İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmak..
    13. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla..
    14. GAÜN öğrencilerinin geleneksel yıl..
    15. Herkesin beklediği dev güncelleme,..
    16. Tokat'ta düşen yıldırım cep telefonuna..
    17. Dana Ferdinand, baba oldu
    18. Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele..
    19. Sinop’ta Suda Boğulmalar ve Çeken..
    20. Aftan yararlanmak için 19 bin kişi..
    21. 2030 yılında jeotermal enerji ile 195..
    22. Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası..
    23. Erzincan’da Bağımlılıkla Mücadele..
    24. Ülkede katliam gibi kaza! 24 ölü
    25. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş..
    26. Diyarbakırlı çiftçilere, anız..
    27. Yozgat'ta dolu ve sel felaketi!
    28. Yıldırım, cep telefonlarıyla..
    29. Fırıncıoğlu Büyükşehirde
    30. Ağrı merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!