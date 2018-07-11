Pakistan'da canlı bomba saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Pakistan'da, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) mitingi sırasında canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, milletvekili adayı Harun Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:07
Olay, Peşaver'in Yakatoot bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) milletvekili adayı Harun Bilur’un mitingi sırasında canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının ardından ağır yaralanan Bilur ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan milletvekili adayı Bilur, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bazı yaralıların durumunun da çok ağır olduğu ifade edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, milletvekili adayı Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
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