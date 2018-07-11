0553 313 94 23

Pakistan'da canlı bomba saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) mitingi sırasında canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, milletvekili adayı Harun Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:07
Pakistan'da canlı bomba saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Olay, Peşaver'in Yakatoot bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) milletvekili adayı Harun Bilur’un mitingi sırasında canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi.  Saldırının ardından ağır yaralanan Bilur ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan milletvekili adayı Bilur, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bazı yaralıların durumunun da çok ağır olduğu ifade edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, milletvekili adayı Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:07
  1. pakistan
  2. canlı bomba
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Yaş'ı beklemedi
    1. Başkan Erdoğan Yaş'ı beklemedi
    2. Komşuları ihbar etti! 60 yaşındaki..
    3. Adnan Oktar neyle suçlanıyor?
    4. Güney Afrika'da yolcu uçağı düştü
    5. Dolar bugün ne kadar oldu?
    6. Amerika savaşı başlattı! Çin'e 200..
    7. Amerika Başkanı Donald Trump'tan NATO..
    8. İşte Adnan Oktar'a yapılan suçlamalar!
    9. Pakistan'da canlı bomba saldırısı: Ölü..
    10. Adnan Oktar ve kedicikleri gözaltına..
    11. Adnan Oktar gözaltına alındı mı?
    12. Yeni devlet sistemi böyle işleyecek
    13. Adnan Oktar kimdir? Adnan Oktar'a son..
    14. İçişleri ve Dışişleri’ne yeni görev!
    15. NATO toplantısında ATAK şov
    16. Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    17. Günün âyet ve hadisi
    18. Trump ziyareti için büyük operasyon
    19. Başkan Erdoğan'dan Rumları çıldırtan..
    20. Polis çuval çuval getirdi ve imha etti!
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!