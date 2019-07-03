Pakistan’da bot alabora oldu Pakistan’da 50 kişiyi taşıyan bot alabora oldu.

Pakistan’da 50 kişiyi taşıyan bot alabora oldu.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa kentindeki Indus Nehri üzerindeki Tarbela Dam barajında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişiyi taşıyan bot alabora oldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 14 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken Pakistan Ordusu Özel Hizmetler Grubu’nun (SSG) bölgeye sevk edildiği belirtildi.

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