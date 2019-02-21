Pakistan’da aşırı yağış sel ve heyelana neden oldu: 26 ölü Pakistan’da şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanda 26 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanda birçok kasabayı su bastı. Etkisini giderek arttıran yağış Pencap, Belucistan ve Sind eyaletlerinde en az 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Sel ve heyelanda toplam 26 kişinin öldüğü öğrenildi.

Belucistan eyaletinin Lasbela bölgesinde olağanüstü hal ilan edilirken selde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.