Pakistan'da cumhurbaşkanı seçiminde Arif Alvi önde

Pakistan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde, Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) adayı Arif Alvi, resmi olmayan sonuçlara göre yeni cumhurbaşkanı gösteriliyor.

Ülkedeki federal parlamentonun iki kanadı ile 4 eyalet meclisinde bu sabah yerel saat ile 10.00'da başlayan ve 16.00'da sona eren seçimin ardından oy sayımı işlemlerine geçildi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, federal parlamentonun alt ve üst kanadında 430 oy kullanıldı. 212 oy alan Alvi, rakiplerinin önünde ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı seçimi için diğer adaylardan, muhalefetin ortak adayı Mevlana Fazlurrahman 131, Pakistan Halk Partisi'nin adayı Aitzaz Ahsan'a ise 81 oy aldı.

SEÇİLDİĞİNİ BELİRTEN HABERLER YAPILMAYA BAŞLANDI

Alvi, Sindh dışındaki diğer 4 eyalet meclisinde de önde gidiyor.

Pakistan basını, kesin olmayan sonuçlara rağmen Alvi'nin yeni cumhurbaşkanı olarak seçildiğini belirten haberleri vermeye başladı. Ülke basını, Alvi'nin cumhurbaşkanı seçildiğini ve seçilmek için yeterli olan 236 oyu, sadece federal meclisin iki kanadı ve Belucistan'dan aldığını duyurdu.

Pakistan'daki mevcut siyasi yapıya göre cumhurbaşkanı seçimi için ülkedeki federal parlamentonun iki kanadı ve 4 eyalet meclisinde oy kullanılıyor.

Pakistan Seçim Komisyonunun cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor.

Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı, 5 yıllık görevine 9 Eylül'de görev süresi dolacak Memnun Hüseyin'in ardından başlayacak.

PTI'NIN KURUCULARINDAN

Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı olması beklenen Alvi, Karaçi kentinde 1949'da doğdu. PTI'nın kurucuları arasında yer alan Alvi, daha önce de Pakistan Cemaat-i İslamide (JI) siyaset yapmıştı.

Alvi'nin babası Habiburrahman Elahi Alvi ise Hindistan'ın ilk başbakanı Cevahirlal Nehru'nun diş hekimiydi. Pakistan'ın bağımsızlığının ardından ülkeye Hindistan'dan geldi.

Babası gibi diş hekimi olan Alvi, siyasete 1979'da JI'dan girdiyse de ilk kez 2013'te PTI'dan milletvekili seçildi.

PTI'nın 2006-2013 yıllarında genel sekreteri olarak görev yapan Alvi'nin 4 çocuğu bulunuyor.