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Pakistan'da ana muhalefet lideri Şerif'i gözaltına alındı

Pakistan'da ana muhalefetteki Müslüman Ligi-Navazpartisinin lideri Şahbaz Şerif, Pencap eyalet başbakanı olduğu dönemde yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

05 Ekim 2018 Cuma 15:25
Pakistan'da ana muhalefet lideri Şerif'i gözaltına alındı

Eski başbakan Navaz Şerif'in kardeşi ve PML-N'nin lideri olan Şerif,  yerel saatle 11.00'de ifade vermek üzere Ulusal Hesap Verme Bürosunun (NAB)  Lahor'daki merkezine çağırıldı.

Pencap'taki bazı temiz su tedariki işlerinde yolsuzluk yaptığı ve  görevini kötüye kullandığı iddialarına ilişkin soruları cevaplayan Şerif, NAB  kararıyla gözaltına alındı.

NAB'dan yapılan açıklamada, gözaltı için Pakistan Ulusal Meclisi  başkanından izin alındığı belirtildi.

Gözaltı kararının ardından NAB'ın Lahore'daki merkezi önünde yoğun  güvenlik önlemleri alındı.

Şerif'in Pencap eyalet başbakanı olduğu dönemde eyalete temiz su  sağlamak amacıyla karar alma, plan yapma ve su tedariki sağlamak için Saaf Pani  adında bir şirket kurulmuştu.

Bu şirketin çalışmalarında yolsuzluk yapıldığı ve Şerif'in görevini  kötüye kullandığı iddia ediliyor.

Saaf Pani şirketiyle ilgili daha önce açılan davalarda şirketin İcra  Kurulu Başkanı Vasim Ajmal ile mühendis Kamarul İslam Raja tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:25
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