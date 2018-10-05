Pakistan'da ana muhalefet lideri Şerif'i gözaltına alındı

Eski başbakan Navaz Şerif'in kardeşi ve PML-N'nin lideri olan Şerif, yerel saatle 11.00'de ifade vermek üzere Ulusal Hesap Verme Bürosunun (NAB) Lahor'daki merkezine çağırıldı.

Pencap'taki bazı temiz su tedariki işlerinde yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı iddialarına ilişkin soruları cevaplayan Şerif, NAB kararıyla gözaltına alındı.

NAB'dan yapılan açıklamada, gözaltı için Pakistan Ulusal Meclisi başkanından izin alındığı belirtildi.

Gözaltı kararının ardından NAB'ın Lahore'daki merkezi önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Şerif'in Pencap eyalet başbakanı olduğu dönemde eyalete temiz su sağlamak amacıyla karar alma, plan yapma ve su tedariki sağlamak için Saaf Pani adında bir şirket kurulmuştu.

Bu şirketin çalışmalarında yolsuzluk yapıldığı ve Şerif'in görevini kötüye kullandığı iddia ediliyor.

Saaf Pani şirketiyle ilgili daha önce açılan davalarda şirketin İcra Kurulu Başkanı Vasim Ajmal ile mühendis Kamarul İslam Raja tutuklanmıştı.