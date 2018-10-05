0553 313 94 23

Pakistan'da ana muhalefet lideri gözaltında

Pakistan'da ana muhalefetteki Müslüman Ligi-Navaz partisinin lideri Şahbaz Şerif, Pencap eyalet başbakanı olduğu dönemde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

05 Ekim 2018 Cuma 15:07
Pakistan'da ana muhalefet lideri gözaltında

Pakistan'da ana muhalefetteki Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) partisinin lideri Şahbaz Şerif, Pencap eyalet başbakanı olduğu dönemde (2013-2018) yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. 

Eski başbakan Navaz Şerif'in kardeşi ve PML-N'nin lideri olan Şerif, yerel saatle 11.00'de ifade vermek üzere Ulusal Hesap Verme Bürosunun (NAB) Lahor'daki merkezine çağırıldı. 

Yolsuzluk iddiası

Pencap'taki bazı temiz su tedariki işlerinde yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı iddialarına ilişkin soruları cevaplayan Şerif, NAB kararıyla gözaltına alındı. 

NAB'dan yapılan açıklamada, gözaltı için Pakistan Ulusal Meclisi başkanından izin alındığı belirtildi. 

Gözaltı kararının ardından NAB'ın Lahore'daki merkezi önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 

Şerif'in Pencap eyalet başbakanı olduğu dönemde eyalete temiz su sağlamak amacıyla karar alma, plan yapma ve su tedariki sağlamak için Saaf Pani adında bir şirket kurulmuştu.

Bu şirketin çalışmalarında yolsuzluk yapıldığı ve Şerif'in görevini kötüye kullandığı iddia ediliyor. 

Saaf Pani şirketiyle ilgili daha önce açılan davalarda şirketin İcra Kurulu Başkanı Vasim Ajmal ile mühendis Kamarul İslam Raja tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:07
  1. Müslüman Ligi-Navaz
  2. Pakistan
  3. Ulusal Hesap Verme Bürosu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arakanlı Müslümanları sınır dışı ediyorlar
    1. Arakanlı Müslümanları sınır dışı..
    2. Adıyaman'da polis merkezi önündeki..
    3. Terör devleti İsrail'den ırkçı..
    4. Aziz Yıldırım sert çıktı: Onu bana..
    5. Japonya'dan flaş karar! Denetlemeden..
    6. Amerika'da bin doları kağıt imha..
    7. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    8. Sarı nokta hastalığını biliyor musunuz?
    9. Sosyal medyada terör propagandasına 16..
    10. Fenerbahçe'nin cezasına yarı yarıya..
    11. Akşener'in evinin önüne giden 11 kişi..
    12. Renklendirici katkı terörü
    13. 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü
    14. Rusya'dan şok iddia! 'ABD ölümcül..
    15. MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden..
    16. Mardin'de terör operasyonu! 13 zanlı..
    17. Pakistan'da ana muhalefet lideri..
    18. Bayraktar'dan ATAK ve İHA açıklaması!
    19. “Ben doktorum, akılcıyım... Ama duada..
    20. Mikroplar mikrodalga fırınlarla dalga..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı