0553 313 94 23

Pakistan'da alarm verildi, korkutan sıcaklar geliyor

Halkı aşırı sıcaklar konusunda uyaran yetkililer, önümüzdeki günlerde iki tropikal siklonun ülkeyi vuracağını açıkladı.

09 Ekim 2018 Salı 19:56
Pakistan'da alarm verildi, korkutan sıcaklar geliyor

Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü (PMD), sahil kesiminde yer alan Karaçi’de hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağını açıkladı. Yetkililer sıcaklıkların güneyden gelen meltemle biraz serinleyeceğini ancak 37 dereceye düşebileceğini söyledi.

Meteorologlar, Arap Denizi ve Bengal Körfezi’nde 2 tropikal siklonun oluşmasını beklediklerini bildirdi. Uzmanlar, Arap denizinde iki büyük basınç alanının oluştuğuna dikkat çekerek, yüksek sıcaklıkların ardından sağanak yağışların olacağını ifade ettiler.

PMD yetkilileri, Arap denizindeki düşük basınçlı bir alanın 36 saat içinde yüksek hızlı siklona dönüşmesini beklediklerini ifade etti. “Luban” isimli siklonun, Arap denizinden oluştuktan sonra kuzey doğuya doğru yönelerek Pakistan’ın kıyı kesimine ulaşacağını açıkladı.

Uzmanlar, siklonun Pakistan’a varmadan önce Yemen ve Umman sahillerinde etkili olacağını ve İran ve Hindistan’a da yönelebileceği konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:56
  1. pakistan
  2. luban
  3. sıcaklık
  4. uyarı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    1. Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    2. Şişmanlık kalp damar hastalıklarını..
    3. Şişelerin dibindeki numaraya dikkat!
    4. Hulusi Akar'ın yaptırdığı cami, Başkan..
    5. BM'den Nikki Haley açıklaması:..
    6. Bebeğin ağlamasından ne istediğini..
    7. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    8. Karaman'da trafik kazası: 1 kişi..
    9. Çocuk parası yardımı 2019'da ne kadar..
    10. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:..
    11. Zerdeçal deyip geçmeyin
    12. Otizimde bağırsak florasına dikkat!
    13. Davutoğlu'ndan 'Cemal Kaşıkçı'..
    14. Kaygı bozukluğu yaşayan biriyle..
    15. Memurlar Ocak 2019’da ne kadar aile..
    16. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    17. Çocuklarda marka takıntısına dikkat!
    18. Türkiye'ye ilk kar yağdı! Kısa sürede..
    19. Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı
    20. Terim'den Altay'a önce evet sonra ret
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!