Pakistan’da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Afganistan sınırında bulunan Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ve teröristler arasında meydana gelen çatışma sonucu 7 teröristin öldürüldüğü 3 teröristinde yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi. Ordunun medya kaynaklarından edinilen bilgilerine göre yaşanan çatışmada güvenlik güçleri teröristleri etkili bir şekilde etkisiz hale getirdi.

Eylül ayında aynı bölgede yaşanan çatışmalarda 9 terörist öldürülmüştü. Çatışmalar sonucu 7 asker de hayatını kaybetmişti.