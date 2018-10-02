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Pakistan’da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Afganistan sınırında bulunan Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ve teröristler arasında meydana gelen çatışma sonucu 7 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

02 Ekim 2018 Salı 17:47
Pakistan’da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Afganistan sınırında bulunan Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ve teröristler arasında meydana gelen çatışma sonucu 7 teröristin öldürüldüğü 3 teröristinde yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi. Ordunun medya kaynaklarından edinilen bilgilerine göre yaşanan çatışmada güvenlik güçleri teröristleri etkili bir şekilde etkisiz hale getirdi.

Eylül ayında aynı bölgede yaşanan çatışmalarda 9 terörist öldürülmüştü. Çatışmalar sonucu 7 asker de hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:47
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  2. pakistan
  3. terörist
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