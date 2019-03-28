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Pakistan'da 18 Mart Şehitler Haftası etkinliği

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte "Son Mektup" filminin gösterimi yapıldı

28 Mart 2019 Perşembe 20:41
Pakistan'da 18 Mart Şehitler Haftası etkinliği

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) iş birliğiyle 18 Mart Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında "Son Mektup" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Pakistan Ulusal Sanat Galerisi (PNCA) sinema salonundaki etkinliğe Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Davulcu, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Ali Alizade, Yunus Emre Enstitüsü Lahor Türk Kültür Merkezi Müdürü Ulaş Ertaş ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Film gösterimi öncesi konuşma yapan Büyükelçi Yurdakul, 18 Mart haftasının Türkiye'de Şehitler Haftası olduğunu belirterek, "18 Mart 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde Çanakkale'de kazandığımız zaferle milletimizin kaderi yeniden yazıldı. Çanakkale'de dönemin en büyük donanmasına karşı kazandığınız zaferi, her 18 Mart'ta kutluyoruz." diye konuştu.

Çanakkale şehitleri sayesinde bugün Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu vurgulayan Yurdakul, "Türkiye yaşadıkça biz de Çanakkale'de bu efsanevi zaferi kazanan tüm şehitlerimizi minnetle anacağız. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da söylediği gibi şehitlerimizin başına Kabe'yi diksek yine de onları yeterince anmış olamayız." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, Çanakkale zaferinin sinema sektörüne de ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

PNCA Genel Müdür Cemal Şah da sinemanın eğlence dışında eğitim ve motivasyon anlamına da geldiğini belirterek, "Türk sineması da çok güçlü ve realist bir sinema. Burada daha çok Türk filmi göstermek istiyoruz. Bunun yanında Türk sinemasını Pakistan'da daha çok yaymak istiyoruz. İnanıyorum ki Türk sineması Pakistan'da Hollywood ve Bollywood filmlerinin yerini alacak güçtedir." diye konuştu.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün ve öncesinde Osmanlı'ya ait uçakla hava keşfi ve saldırılar yapan Salih Ekrem'in başından geçenlerin anlatıldığı Son Mektup filminin gösteriminin ardından izleyiciler filmi ayakta alkışladı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:41
  1. İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Davulcu
  3. pakistan
  4. Yunus Emre Enstitüsü Lahor Türk Kültür Merkezi Müdürü Ulaş Ertaş

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