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Pakistan'da yağışlar nedeniyle 13 kişi öldü

Pakistan'da 4 gündür etkili olan yağışlar can aldı. Yağışlar nedeniyle 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişininse yaralandığı belirtildi.

05 Mart 2019 Salı 08:51
Pakistan'da yağışlar nedeniyle 13 kişi öldü

Pakistan'da 4 gündür süren sağanakların neden olduğu su baskını ve toprak kayması nedeniyle 13 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

Belucuistan Eyaleti Enformasyon Bakanı Zahur Ahmed Buledi, eyalette 1 Mart'ta başlayıp 4 Mart'a kadar devam eden sağanakların sellere ve su baskınlarına neden olduğunu belirtti.

13 ölü 12 yaralı

Eyalette yağışa bağlı sel, toprak kayması ve çatı yıkılması gibi nedenlerle 13 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığını aktaran Buledi, 28 bin kişinin de mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldığını kaydetti.

Buledi, eyaletteki 9 bölgenin yağışlardan etkilendiğini ve bu bölgelere 5 bin çadır, yiyecek, diğer yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 08:51
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