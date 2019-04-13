Pakistan’da 100 çiftin evlendiği toplu düğün töreninde renkli görüntüler oluştu Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenen toplu düğün töreninde 100 çift dünya evine girdi.

Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenen toplu düğün töreninde 100 çift dünya evine girdi. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı.



Pakistan’ın Karaçi kentinde Trust Al Ghousia yardım kuruluşu tarafında 100 kişinin evlendirildiği toplu düğün töreni düzenlendi. 100 gelinin ve 100 damatın Pakistan’a ait geleneksel düğün kıyafetleri ile katıldığı düğün töreni renkli görüntüler oluşturdu. Pakistan’da finansal zorluklara yol açan bazı gelenekler sebebiyle çoğu gencin düğün masrafını karşılayacak ekonomik gelire sahip olmaması toplu düğün töreni ile dünya evine giren birçok gencin yüzünü güldürdü.

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