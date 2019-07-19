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Pakistan'a hava sahasını kapatmanın faturası 8,5 milyar rupi

19 Temmuz 2019 Cuma 12:21
Pakistan'a hava sahasını kapatmanın faturası 8,5 milyar rupi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Havacılık Bakanı Gulam Server Han, Hindistan'la yaşanan gerilim sonucu kapatılan hava sahasının Pakistan'a faturasının 8,5 milyar Pakistan rupisi (Yaklaşık 300 milyon lira) olduğunu açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (CAA) Karaçi kentindeki basın toplantısında konuşan Han, hava sahasının şubat ayında Hindistan'la yaşanan gerilim nedeniyle kapatıldığını, bu tarihten sonra da uçuş yasaklarının yavaş yavaş kaldırıldığını hatırlattı.

Yaklaşık 5 ay süren hava sahasının kısmen kapalı tutulmasının Pakistan'a 8,5 milyar Pakistan rupisine mal olduğunu belirten Han, "Bu sınırlama Hindistan'a daha fazla paraya mal oldu. Gelinen noktada iki tarafın da anlayış içinde olması gerekiyor." dedi.

İki ülke arasındaki gerilim, Hindistan'ın Pakistan'daki terör kamplarını vurma iddiasıyla 26 Şubat'ta hava sahasını ihlal etmesi üzerine zirveye çıkmıştı.

Pakistan ise bu hava harekatına karşılık olarak 27 Şubat'ta Hindistan'daki hedefleri vurmuştu.

Aynı gün Pakistan hava sahasını ihlal eden 2 Hint uçağını vuran Pakistan ile Hindistan hava sahalarının bir bölümünü ya da tamamını hava trafiğine kapatmıştı.

Bu tarihten itibaren hava sahası bölüm bölüm açılsa da çeşitli kısıtlamalar devam etmişti.

Pakistan hava sahasını kullanamayan transit uçuşlar Umman Denizi, İran, Çin ve Afganistan üzerinden uçarken, birçok Asya-Avrupa, Avrupa-Asya uçuşu krizin başladığı günlerde iptal edilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:21
  1. pakistan
  2. Pakistan-Hindistan gerilimi

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