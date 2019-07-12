Pakistan Yüksek Mahkemesi, Yolsuzlukları Soruşturma Mahkemesi yargıcını görevden aldı

Pakistan’da; eski Başbakanı Nevaz Şerif’i rüşvetten 7 yıla mahkum eden Pakistan Yolsuzlukları SoruşturmaMahkemesi Hakimi Erşad Malik’in PML-N partisinin bir sempatizanı ile yaptığı görüşme videosu yayınlandı. Videoyu Pakistan İslam Birliği(PML-N) partisinin başkan yardımcısı Navaz Şerif’in kızı Meryem Nawaz yayınladı. Söz konusu videoda: Erşad Malik, Pakistan eski Başbakanı Nevaz Şerif’i yolsuzluktan mahkum etmesi için kendisine baskı ve şantaj yapıldığını açıklıyor. Meryem Nawaz: Erşad Malik’in videodaki konuşmasının gereği olarak babası Nawaz Şerif hakkında verdiği kararın geçersiz olması gerektiğini söyledi.

Yargıc Malik, 4 Aralık 2018’de eski Başbakan Nevaz Şerif’i ’El Aziziye Çelik Fabrikaları ’ yolsuzluk davasından 7 yıl hapse mahkum etmişti. Bununla birlikte Yargıç Malik, Nawaz Şerif için ’Amiral Gemisi Yatırımları’ davasında da beraatına kararı vermişti.

Görüntülerin yayınlandığının ertesi günü Erşad Malik görüntülerin montaj olduğunu ve kendisini karalama maksadı taşıdığını iddia eden bir mektubu İslamabad Yüksek Mahkemesine gönderdi. Bu gelişme üzerine; İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHCT) Erşad Malik’i geçici olarak Yolsuzlukları Soruşturma Yargıçlığından aldığını duyurdu.

Hakim Malik’in halen eski Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, eski başbakan Raja Pervez Aşrefve eski başbakan Shaukat Aziz hakkındaki rüşvet davalarına baktığı belirtildi.