0553 313 94 23

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Yolsuzlukları Soruşturma Mahkemesi yargıcını görevden aldı

Pakistan’da; eski Başbakanı Nevaz Şerif’i rüşvetten 7 yıla mahkum eden Pakistan Yolsuzlukları SoruşturmaMahkemesi Hakimi Erşad Malik’in PML-N partisinin bir sempatizanı ile yaptığı görüşme videosu yayınlandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:32
Pakistan Yüksek Mahkemesi, Yolsuzlukları Soruşturma Mahkemesi yargıcını görevden aldı

Pakistan’da; eski Başbakanı Nevaz Şerif’i rüşvetten 7 yıla mahkum eden Pakistan Yolsuzlukları SoruşturmaMahkemesi Hakimi Erşad Malik’in PML-N partisinin bir sempatizanı ile yaptığı görüşme videosu yayınlandı. Videoyu Pakistan İslam Birliği(PML-N) partisinin başkan yardımcısı Navaz Şerif’in kızı Meryem Nawaz yayınladı. Söz konusu videoda: Erşad Malik, Pakistan eski Başbakanı Nevaz Şerif’i yolsuzluktan mahkum etmesi için kendisine baskı ve şantaj yapıldığını açıklıyor. Meryem Nawaz: Erşad Malik’in videodaki konuşmasının gereği olarak babası Nawaz Şerif hakkında verdiği kararın geçersiz olması gerektiğini söyledi.


Yargıc Malik, 4 Aralık 2018’de eski Başbakan Nevaz Şerif’i ’El Aziziye Çelik Fabrikaları ’ yolsuzluk davasından 7 yıl hapse mahkum etmişti. Bununla birlikte Yargıç Malik, Nawaz Şerif için ’Amiral Gemisi Yatırımları’ davasında da beraatına kararı vermişti.



Görüntülerin yayınlandığının ertesi günü Erşad Malik görüntülerin montaj olduğunu ve kendisini karalama maksadı taşıdığını iddia eden bir mektubu İslamabad Yüksek Mahkemesine gönderdi. Bu gelişme üzerine; İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHCT) Erşad Malik’i geçici olarak Yolsuzlukları Soruşturma Yargıçlığından aldığını duyurdu.



Hakim Malik’in halen eski Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, eski başbakan Raja Pervez Aşrefve eski başbakan Shaukat Aziz hakkındaki rüşvet davalarına baktığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolsonaro oğlunun Washington büyükelçisi olmasını istiyor
    1. Bolsonaro oğlunun Washington..
    2. BM, Esed rejiminin başta İdlib olmak..
    3. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    4. İran'dan flaş İngiltere açıklaması
    5. Atletico Madrid, Griezmann konusunda..
    6. CHP İl Başkanı Yücel’den MHP’ye ziyaret
    7. Cammu Keşmir'de yılın ilk yarısında..
    8. İzmir'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
    9. Kocaeli Gebze Kirazpınar kuraları ne..
    10. Şehitliğin bakımı hükümlüler..
    11. Lexus'un lüks teknesi LY 650 yıl..
    12. S-400 teslimatının ardından sınırda..
    13. Kocaeli’de FETÖ operasyonunda adliyeye..
    14. 15 Temmuz’da ücretsiz ulaşım müjdesi
    15. Bursa ‘sağlık üssü’ oluyor
    16. Kaymakam Soley başarılı öğrenciyi..
    17. MKE Ankaragücü, Ante Kulusic ile..
    18. FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü..
    19. İzmir’de 15 Temmuz programı netleşti
    20. Serçeköy kültür merkezine kavuştu
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?