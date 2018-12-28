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Pakistan Yüksek Mahkemesi, ülkedeki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesine hükmetti.

28 Aralık 2018 Cuma 10:33
Pakistan Yüksek Mahkemesi, ülkedeki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesine hükmetti.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 10:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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