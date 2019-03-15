Pakistan, Yeni Zelanda'daki 2 camiye terör saldırısını kınadı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Han, mesajında "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere düzenlenen terör saldırısını kınıyorum. Bu saldırı bizim her zaman söylemeye çalıştığımız 'Terörün dini yoktur' söylemimizin bir kanıtıdır. Dualarımız saldırının kurbanları ve yakınlarıyla." ifadesini kullandı.

Saldırının sorumlusu olarak İslamofobiyi işaret eden Han, "Ben bu saldırının sorumlusu olarak 11 Eylül sonrası ortaya çıkan İslamofobiyi suçlarken, bir Müslümanın yaptığı saldırının ardından 1,3 milyar Müslüman toplu bir şekilde suçlanıyor. Bu, Müslümanların siyasi mücadelelerini kötü göstermek için yapılan kasıtlı bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal da "Pakistan, Yeni Zelanda'da yaşanan trajik terör saldırısını kınıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin de saldırıyı kınadığını söyleyen Faysal, "Bakan Kureyşi de Christchurch'teki saldırıyı en sert şekilde kınadı ve bu hain saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi." ifadelerini kullandı.

Bakan Çaudri de yaptığı paylaşımda, "Christchurch'teki iki camiye düzenlenen saldırının şoku ve üzüntüsü içindeyim. Pakistan halkı Yeni Zelanda halkının yanındadır. Bangladeş Kriket Milli Takımı saldırı sırasında camideymiş. Aynı durum yıllar önce Pakistan'ın da başına geldi. Bu yüzden yaşanan acıyı çok iyi anlıyoruz ve hissediyoruz." ifadelerine yer verdi.



