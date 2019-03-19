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Pakistan Yatırım Kurulu, Türk yatırımcılarla buluştu

Pakistan Başbakanlığı Yatırım Kurulu Direktörü Abdul Samie, Pakistan'da iş yapan Türk yatırımcılarla bir araya geldi.

19 Mart 2019 Salı 14:09
Pakistan Yatırım Kurulu, Türk yatırımcılarla buluştu

Pakistan Başbakanlığı Yatırım Kurulu Direktörü Abdul Samie, Pakistan'da iş yapan Türk yatırımcılarla bir araya geldi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde yapılan toplantıda, ağustos ayında kurulan Pakistan Başbakanı İmran Han hükümetinin yatırımcılara yönelik düzenlemelerine değinen Abdul Samie, Pakistan'ın yatırım noktasında Türk yatırımcılara kapısının açık olduğunu söyledi.

Pakistan'ın tuz, bakır ve kömür rezervleri ile pamuk ve süt üretiminde dünyada ilk 5'te yer aldığını belirten Samie, bankacılık, tarım, hava yolu ve medya dışındaki tüm yatırımlarda yüzde 100 yabancı şirket olma hakkı sunduklarını belirtti.

Ülkede devlet eliyle özel ticaret bölgeleri kurulduğunu hatırlatan Samie, yabancı yatırımcılara 5 ile 10 yıl arası gelir vergisi muafiyeti, kuruluş aşamasında bir kereye mahsus gümrük vergisiz makine ve ekipman ticareti ile iş yerine kadar elektrik, su ve gaz getirme imkanı sunduklarını söyledi.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında da özel ticaret bölgeleri oluşturulduğunu ifade eden Samie, 2030'da tamamlanması planlanan CPEC kapsamında öncelikli sektörlerin tarım, petrokimya, maden, tekstil ve demir-çelik olduğunu da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:09
  1. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC)
  2. pakistan
  3. Pakistan hükümeti

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