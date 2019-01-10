Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 10 milyar dolarlık yatırım anlaşmaları

İSLAMABAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Pakistan'a gelecek ay yapacağı ziyarette iki ülke arasında 10 milyar dolarlık yatırım anlaşmaları imzalanacağı bildirildi.

Dawn gazetesine açıklamalarda bulunan Pakistan Maliye Bakanı Asad Ömer, Yatırımı Kolaylaştırma Başkanlığı (EoDB) toplantısında konuşan Başbakan İmran Han'ın, gelecek aylarda Suudi Arabistan dışında Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Malezya'yla da benzeri anlaşmaların imzalanacağını açıkladığını ifade etti.

Ömer, Suudi Arabistan'la 10 milyar dolarlık anlaşmaların imzalarının gelecek ay Pakistan'a gelecek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ziyaretinde atılacağını bildirdi.

EoDB toplantısında konuşan Yatırım Kurulu Başkanı Harun Şerif, 10 milyar dolarlık yatırım yapmak isteyen Suudi Arabistan'ın petrol, petrokimya, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarıyla ilgilendiğini kaydetti.

Yatırımların yüzde 65'inin ülkenin en büyük kenti Karaçi çevresinde yapılacağını söyleyen Şerif, geri kalanının ise Lahor bölgesinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Suudi petrol şirketi Aramco'nun Pakistan'da petrol rafinerisi kuracağını belirten Şerif, Suudi Arabistan'ın yenilenebilir enerji firması Aqua Power'ın da Pakistan'a yatırım planladığını anlattı.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesi boyunca ticaret bölgeleri kurulacağını söyleyen Şerif, BAE'nin tarım ve inşaat, Malezya'nın ise helal et, değerli taşlar, iletişim teknolojileri ve yüksek teknoloji eğitimi alanlarında yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Şerif, ülkede yabancı yatırımcıları bağlayan 47 verginin 21'e indirildiğini de hatırlattı.

Pakistan'la Suudi Arabistan arasında 2018 yılında imzalanan anlaşmaya göre, Suudi Arabistan ülkeye 6 milyar dolarlık yardım yapma taahhüdünde bulunmuştu.

Yardımın 3 milyar dolarının nakit, kalan 3 milyar dolarının ise ödemesi ertelenmiş ve taksitlendirilmiş petrol satışıyla yapılması üzerinde anlaşılmıştı.

CPEC'e davet edilen Suudi Arabistan, Pakistan'ın Gvadar kentinde Suudi Arabistan'ın ikinci büyük rafinerisini inşa sözü de vermişti.

Pakistan'a finansal yardım yapma sözü veren diğer ülke ise BAE olmuştu. Varılan anlaşmaya göre BAE, 3,2 milyar dolarlık ödemesi ertelenmiş ve taksitlendirilmiş petrol yardımı ile 3 milyar dolarlık nakit yardımında bulunmayı taahhüt etmişti.