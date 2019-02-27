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Pakistan ve Hindistan arasında ki gerilim nedeniyle THY Kargo uçakları geri döndü

Pakistan ve Hindistan, aralarında yaşanan gerilim nedeniyle hava sahalarını kapatınca, Tür Hava Yolları’nın iki kargo uçağı da İstanbul’a dönmek zorunda kaldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:24
Pakistan ve Hindistan arasında ki gerilim nedeniyle THY Kargo uçakları geri döndü

Pakistan ve Hindistan, aralarında yaşanan gerilim nedeniyle hava sahalarını kapatınca, Tür Hava Yolları’nın iki kargo uçağı da İstanbul’a dönmek zorunda kaldı.


Pakistan ve Hindistan hava sahalarının kapanmasının ardından THY’nin İstanbul’dan Hindistan’ın Chennaişehrine gitmek üzere kalkan TK-6548 sefer sayılı kargo uçağı, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul’a geri dönmek zorunda kaldı. TC-JOO kuyruk tescilli Airbus 330 tipi THY kargo uçağının yaklaşık 1 saat sonra İstanbul Atatürk Havalimanı’na inmesi bekleniyor.


Ayrıca THY’nin TK-6562 İstanbul - Hanoi(Vietnam) seferini yapan kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden geri döndü. ACT Havayolları’nın TC-ACR tescilli ve THY adına kiralık uçan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının da Ankara veya İstanbul’a iniş yapacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:24
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