Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi'nden AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi (NYA) heyeti, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisi'ni ziyaret etti.

Pakistan İstanbul Başkonsolosluğunun düzenlediği program kapsamında 14-19 Nisan 2019 tarihlerinde Türkiye'de bulunacak olan NYA Başkanı Hanan Ali Abbasi ve beraberindeki 11 kişilik heyet AA'yı ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Pakistan'ın farklı bölgelerinden kendi alanlarında başarılı, genç meslek sahibi insanları ve öğrencileri barındıran heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Önemli bir ülke olan Pakistan'la iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getiren Özkaya, AA'nın tarihi ve çalışmalarını anlatarak, kurumun gelecek yıl 100. yılını kutlayacağına dikkati çekti.

AA'nın 2017 yılından beri faaliyette bulunan İslamabad ofisinin faaliyetleriyle ilgili de bilgi veren Özkaya, "İslamabad ofisimiz aracılığıyla Pakistan medyası ile etkileşimimizi arttıracak ve alt-kıta gündemini kaynağından dünyaya 13 dilde aktaracağız." dedi.

Özkaya, AA'nın bölgedeki gelişmeleri uzaktan izleyen diğer uluslararası ajansların aksine gelişmeleri yerinde takip ederek dünya kamuoyuna aktardıklarını kaydetti.

Türkiye'nin kardeş ülke Pakistan'la çok güçlü ilişkiler kurduğuna vurgu yapan Özkaya, kendilerinin de bu çerçevede her türlü katkı ve iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

AA Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Muhammed Soykan da heyete kurumun tarihçesi ve çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi (NYA) Başkanı Hanan Ali Abbasi de Özkaya'ya teşekkür ederek, konsey ve heyettekilerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Heyettekiler, konuşmaların ardından AA'nın haber servislerini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi

Pakistan İstanbul Başkonsolosluğunun düzenlediği program kapsamında 14-19 Nisan 2019 tarihlerinde Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunacak Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi heyeti, ziyaret ettikleri kurumların çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alarak iki ülke gençleri arasında iletişim eğitim ve ziyaretler konusunda istişarelerde bulunacak.

Heyet, Türkiye'deki programları kapsamında, AA, TBMM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TİKA, İHH, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu ile Üsküdar Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Ankara Üniversitesini ziyaret edecek.

Pakistan Hükümeti'nin 1984 yılında lisans verdiği ilk gençlik kuruluşu olan NYA, ülkenin önde gelen 30 üniversitesi ile Pakistan devletine bağlı 59 idari yerel yönetim tarafından resmi olarak tanınıyor.

Benzer ziyaretleri daha önce Kanada, Singapur, Güney Kore, Çin, Hong Kong, Azerbaycan, Sri Lanka, Malezya gibi ülkelere de gerçekleştiren konsey, Pakistan'ın tüm farklı bölgelerinden kendi alanlarında başarılı, genç ve meslek sahibi insanlar ile öğrencileri barındırıyor.







