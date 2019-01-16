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Pakistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirme toplantısı

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:19
Pakistan-Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirme toplantısı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye'ye yaptığı ziyarette kararlaştırılan Pakistan-Türkiye Stratejik Ekonomik Çalışma Grubu iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Pakistan devlet radyosunun bildirdiğine göre, Maliye Bakanı Asad Ömer'in başkanlığında yapılan toplantıya, Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal, Planlama, Gelişim ve Reform Bakanı Husro Bahtiyar, Ulusal Sağlık Hizmetleri Düzenleme ve Koordinasyon Bakanı Amir Mahmud Kiani, Özelleştirme Bakanı Muhammed Mian Sumro ile Başbakanlık Yatırım Kurulu Başkanı Harun Şerif katıldı.

İki ülke liderlerinin 3-4 Ocak'ta Türkiye'de yaptığı görüşmede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kararı verdiğini anımsatan Ömer, çalışma toplantısının özellikle yatırım ve ticaret alanında yoğunlaşacağını aktardı.

Türkiye'nin özellikle turizm alanında yaptığı yatırımların ve çalışmaların Pakistan'da turizmi geliştirmek için örnek olabileceğine değinen Ömer, ilgili bakanlıklara ve Yatırım Kuruluna iki hafta içinde gerekli çalışmaları tamamlama çağrısında bulundu.

Ömer, kurumların tamamlayacağı çalışmaların Maliye Bakanlığına bağlı Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığının hazırlayacağı taslakla birleştirilerek, Türkiye'ye sunulacağını kaydetti.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:19
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