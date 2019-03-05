0553 313 94 23

Pakistan televizyonlarında Hindistan içeriklerine yasak

05 Mart 2019 Salı 12:57
Pakistan televizyonlarında Hindistan içeriklerine yasak

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Anayasa Mahkemesi, ülke televizyonlarında Hindistan menşeli içeriklerin yayınlanmasını süresiz olarak durdurdu.

Mahkemede yapılan duruşmada 2006'da Lahor Yüksek Mahkemesinde (LHC) alınan yüzde 10 Hindistan menşeli içerik yayınlamaya izin veren karara, Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi'nin (PEMRA) yaptığı itiraz başvurusu görüşüldü.

Duruşmada PEMRA temsilcileri, Pakistan içeriklerinin Hindistan televizyonlarında yasak olduğunu hatırlattı.

Anayasa Mahkemesi, Pakistan televizyonlarında Hindistan menşeli yayınların süresiz olarak durdurulmasına ve PEMRA'yla ilgili konuların LHC'de görüşülemeyeceğine hükmetti.

Mahkeme kararıyla televizyonlarda Hindistan yapımı dizi, film, eğlence programlarının yayınlanmasına yasak gelirken basılı medyada yer alan içeriklerin televizyonlarda gösterilmesine yasak getirilmedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:57
  1. pakistan
  2. Pakistan Anayasa Mahkemesi
  3. Pakistan-Hindistan gerilimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Clio 5 görücüye çıktı
    1. Yeni Clio 5 görücüye çıktı
    2. AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın,..
    3. Türk polisi ADİM’de Arapça öğreniyor
    4. Sosyal medyada terör propagandası..
    5. Aziziye’nin gençleri Avrupa’da
    6. Hatay'da 32 torbacı enselendi
    7. Başkan Alemdar: “Serdivan’da hizmet..
    8. 12 Eylül mağduru ülkücüler Taş..
    9. Macera Park öğrencileri şampiyonada..
    10. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    11. Pakistan'dan dikkat çeken Hindistan..
    12. Genel afta son dakika gelişmesi | Af..
    13. Meteorolojiden uyarı geldi
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu)..
    15. Teknosa'dan "Teknoloji ile Yükselen..
    16. İmamoğlu: Milletin kalbini kıra kıra..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi ben..
    18. Başkan Aktaş imar konusunda iddialı..
    19. Başkan Demir, TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret..
    20. ERÜ Tıp Fakültesi hastaneleri..
    21. Temsili düşman adası ele geçirildi,..
    22. Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup’ta son..
    23. Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu:..
    24. Mavibahçe’de Eğitim Etkinlik Günleri
    25. Allianz Türkiye, OKS'de indirim..
    26. Satranç turnuvasında 937 öğrenci ter..
    27. Bakan Selçuk baba ocağında pazar..
    28. Kasımpaşa'dan Mustafa Denizli..
    29. KOSGEB’ten akıllı seracılığa destek
    30. Jandarmanın takip ettiği araçtan 100..
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar