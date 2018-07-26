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Pakistan seçimlerinde elektronik sistem çöktüğü açıklandı

Pakistan Seçim Komisyonu Sekreteri Babar Yakup, ülkedeki federal ve eyalet meclis seçimleri için dün gerçekleşen oy verme işlemin ardından, sonuçların toplandığı elektronik sistemin çöktüğünü açıkladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:36
Pakistan seçimlerinde elektronik sistem çöktüğü açıklandı

PakistanSeçim Komisyonu Sekreteri Babar Yakup, basına yaptığı açıklamada, resmi sonuçların açıklanamamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. 

Sistemin, sandık görevlilerinin veri girişi yapmaya başlamasından kısa süre sonra çöktüğünü belirten Yakup, "Komplo teorilerine itibar etmeyin." dedi.

Televizyonların seçim sonuçlarına ilişkin yayınlarına da değinen Yakup, henüz resmi sonuçları paylaşmadıklarını kaydetti. 

Yakup, partilerin, sonuçların belirlendiği sürece hile karıştırıldığına yönelik şikayetleriyle ilgili de gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Sandık sonuç tutanaklarının taranmış kopyalarının tasnifine yoğunlaştıklarını söyleyen Yakup, elektronik sistemdeki arızanın giderilmesiyle uğraşmaktan vazgeçtiklerini ifade etti.

DEVLET TELEVİZYONU VERİLERİ YAYINLIYOR

Öte yandan devlet televizyonu PTV, resmi olmayan sonuçları açıklamayı sürdürüyor.

PTV'ye göre, muhalefette yer alan İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Partisi (PTI) oylarını iki kattan fazla artırarak federal mecliste 100'ün üzerinde sandalye kazanmış durumda. 

2013 seçimlerinden galip çıkarak iktidarı elde eden Şahbaz Şerif liderliğindeki PML-N'nin kaybettiği sandalye sayısı ise 100'e yaklaştı.

PTV ile benzer veriler paylaşan Dawn News haber sitesi, sandıkların yüzde 34'ünün açıldığı haberine yer verdi.

Pakistan federal meclisinde 342 sandalyenin 272’si seçimle belirleniyor. Kalan milletvekilleri, kadınlar ve azınlıklara ayrılan kotalardan oluşuyor. Tek başına iktidar için 137 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

Seçimlerde elde edilen oyların yanı sıra söz konusu kotaların nasıl dağılacağı, meclis aritmetiği açısından önem arz ediyor.

ÇOK SAYIDA PARTİDEN İTİRAZ

Pakistan devlet televizyonu ve yerel basında sonuçların yayınlanmaya başlamasının ardından, çok sayıda partiden itiraz yükselmişti.

PML-N lideri Şahbaz Şerif, yaptığı basın açıklamasında oy sayım işlemlerine hile karıştığını savunarak, "Parti çalışanlarımızın ülkenin tüm bölgelerinden şikayetleri geliyor. Sonuç belgelerini alamıyorlar, oyların sayıldığı yerlerden çıkarılıyorlar ya da hiç içeri alınmıyorlar. Bu sonuçları reddediyoruz." demişti.

Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari de hala resmi sonuçlarını göremedikleri ve parti üyelerinin oy sayım işlemlerini takip edemediği gerekçesiyle sonuçlara itiraz etmişti.

Birleşik Eylem Konseyi (Muttahida Meclis-i Amal - MMA) lideri Mevlana Fazlurrahman, tüm partileri bir konferansta toplanıp hile iddialarına karşı strateji geliştirmeye davet ederek, "Hileli sonuçları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Resmi olmayan sonuçlara bir itiraz da Avami Ulusal Partisi (ANP) Genel Sekreteri Mian Hüseyin'den gelmişti. Hüseyin "Bu, manipüle edilmiş bir seçimdir. ANP bu sonuçları kabul etmiyor." diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 07:36
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