Pakistan Milli Günü Ankara’da kutlandı

Pakistan Milli Günü, Pakistan Büyükelçisi Muhammed Qazi’nin ev sahipliğinde, Ankara’da bulunan Büyükelçilik binasında kutlandı. Büyükelçi Qazi, "Pakistan ve Türkiye benzeri olmayan bir ilişkinin keyfini çıkarmaktadır" dedi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, Pakistan Büyükelçilik Okulu öğrencilerinin müzik dinletisinin ardından pasta kesildi. Etkinlikte konuşan Büyükelçi Qazi, "23 Mart, her yıl alt kıta Müslümanlarının saflarını sıkılaştırmak ve düşlerini gerçekleştirmek için ilham veren idealleri, prensipleri ve hedefleri hatırlamak ve daha da yükseltmek için hatırlamasına neden olan bir gündür. İşte 79 yıl önce bugün, alt kıta Müslümanları kolektif arzularıyla ve boyun eğmeyen ruhlarıyla kendileri için kendi geleneklerine, değerlerine ve kültürlerine uygun olarak yaşamlarını düzenleyebilecekleri ayrı bir anavatan kurmak amacıyla sarsılmaz bir kararlılık örneği göstermişlerdir" diye konuştu.

Bir ülke olarak Pakistan’ın ve bir millet olarak Pakistanlıların gücü ve kararlılığının sınır tanımadığını söyleyen Büyükelçi Qazi, "Son zamanlarda, ülkemiz liderlerinin kusursuz karar verme güçleri ve halkımızın güçlü iradesi sayesinde sıkıntılı bir zamandan geçmesine rağmen bundan zaferle çıkmasını bilmiştir. Dahası, dünyada Pakistan’ı alt edecek hiçbir güç yoktur. Şundan eminim ki, bizim vatanseverlikle, samimiyetle, bağlılıkla ve dürüstlükle işaretlenmiş olan kolektif çabalarımız, ülkemizi daha büyük refaha ve zaferlere taşımamıza yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bugünün Pakistan günü olduğunu belirten Büyükelçi Qazi, "En zor zamanlarında, Pakistanlı kardeşleriyle yan yana durdukları için kalbimin en derinlerinden Türk kardeşlerimize ayrıca teşekkür etmek isterim. Pakistan ve Türkiye benzeri olmayan bir ilişkinin keyfini çıkarmaktadır. Türk Hükümeti ve Türkler tarafından alt kıtada yaşanan gerilimlerin başlangıcından beri Pakistan’a gönderilen sevgi ve destek mesajları hepimizin kalbini kazanmıştır ve bir kez daha iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının kalıcı olduğunu teyit etmiştir" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Qazi’nin konuşmasının ardından kesilen pasta ile etkinlik sonlandı.