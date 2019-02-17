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Pakistan kriket ligi, Pakistan'a dönüyor

- Kriket ülkesi olarak bilinen Pakistan'ın en büyük kriket ligi, gelecek yıl ilk kez tamamen Pakistan'da oynanacak- Yabancı oyuncular Pakistan'a gitmek istemediği için 4 yıldır maçlar Pakistan dışında oynanıyor

17 Şubat 2019 Pazar 13:11
Pakistan kriket ligi, Pakistan'a dönüyor


İSLAMABAD (AA) - Kurulduğu 2015 yılından beri Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) oynanan Pakistan kriket ligi maçları gelecek yıldan itibaren tamamen Pakistan'da oynanacak.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın başdanışmanı Naimul Hak tarafından yapılan açıklamaya göre, lig müsabakaları bu yıl son kez Dubai'de düzenlenecek.

Kuruluşundan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai ve Sharjah kentlerinde oynanan maçlarla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Hak, "Dubai'deki boş tribünlere oynanan Pakistan Süper Ligi maçları, Başbakan Han'ın ligi gelecek yıl Pakistan'a taşıma kararını pekiştirdi. İnşallah gelecek yıl bütün maçlar Pakistan'ın büyük stadyumlarında, tıklım tıklım tribünler önünde oynanacak." ifadelerini kullandı.

Hak, maçların ülke tanıtımına katkı sağlayacağını belirtirken karara ilk destek, Türkiye'de de kriket sporunu destekleyen Peşaver Zalmi takımının sahibi Cavit Afridi'den geldi. Afridi, Hak'ın paylaşımını alıntılayarak, "Yüzde 100 katılıyorum." yazdı.

Ülkenin önde gelen 6 takımının katılımıyla 2015 yılından beri düzenlenen lig maçları yabancı sporcuların güvenlik kaygıları nedeniyle 4 yıldır BAE'de oynanıyordu.

Son iki yılda tüm lig maçları BAE'de oynanırken sadece final maçları Pakistan'ın Lahor ve Karaçi kentlerinde oynanmıştı.

Bu yıl ise final dahil maçların 8'inin Pakistan'da oynanmasına karar verildi.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:11
  1. KRIKET
  2. Naimul Hak
  3. pakistan

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