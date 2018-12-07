"Pakistan 'kiralık silah' muamelesi görmek istemiyor"

ANKARA (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD ile daha düzgün ilişkilere sahip olmak istediğini belirterek, ülkesinin daha fazla "kiralık silah" muamelesi görmek istemediğini söyledi.

The Washington Post gazetesine konuşan Pakistan Başbakanı Han, Pakistan’ın Çin ile ilişkisinin tek boyutlu olmadığını, iki ülke arasında ticari ilişkilerin de bulunduğunu ifade ederek, ABD ile de benzer ilişkilere sahip olmak istediğini dile getirdi.

-"Kiralık silah muamelesi görmek istemiyoruz"

Ülkesinin "kiralık silah" muamelesi görmek istemediğini kaydeden Han, bunun sadece insan hayatına, bölgelerin tahribatına ve itibar kaybına mal olduğunu belirtti.

Han, ABD karşıtı olmadığını ifade ederek, görüşlerinin Washington yönetiminin politikalarıyla örtüşmemesinin kendisini ABD karşıtı yapmayacağını dile getirdi.

Pakistan'ın ABD ile daha yakın ilişkilere sahip olmasını isteyip istemediğiyle ilgili bir soruya, Han, "Kim süper bir güçle arkadaş olmak istemez ki?" dedi.

-"ABD'nin bin Ladin'e yönelik operasyonla ilgili Pakistan'a bilgi vermesi gerekirdi"

ABD'nin insansız hava araçları (İHA) saldırılarıyla ilgili soruya Han, "Acaba kim ülkesinde İHA saldırılarının olmasını ister? Kim bu saldırılara izin verir? Saldırıda 1 terörist ölüyor ama onun yanında 10 arkadaşın, komşun yaşamını yitiriyor. Tabii ki buna karşıyım." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2011'de Pakistan'ın Abbottabad kentinde düzenlediği el-Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonla ilgili Han, ABD'nin bu teröristin öldürülmesi için Pakistan'a güvenmediğini ve bunun da "küçük düşürücü" olduğunu söyledi.

Han, "ABD'nin savaşında yer aldığımız için Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırılarda askerlerimizi, sivillerimizi kaybettik, fakat müttefikimiz, bin Ladin'e yönelik operasyonda bize güvenmedi. Bu çok küçük düşürücüydü. ABD'nin operasyonla ilgili Pakistan'a bilgi vermesi gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Pakistan teröristler için güvenli liman değil"

ABD'nin Pakistan'ın teröristler için güvenli liman olduğu iddialarını reddettiğini belirten Han, Pakistan'ın teröristler için sığınma yeri olmadığını söyledi.

Han, "Bu insanlar nerede? Pakistan-Afganistan sınırı devamlı izleniyor. ABD'nin uyduları ve İHA'ları var. Bu kişilerin geçişlerinin görülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da barışın Pakistan'ın çıkarına olduğunu belirten Han, İslamabad'ın Afgan Talibanının masaya oturmasını sağlamak için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Afganistan sorununun askeri bir çözümle sona ermeyeceğini vurgulayan Başbakan Han, bunun için sadece siyasi bir çözüme gerek olduğunun herkes tarafından fark edilmesi nedeniyle mutlu olduğunu dile getirdi. Han, 1989'da yaptıkları gibi ABD'nin Afganistan'dan aceleyle çıkmaması gerektiğini söyledi.

Han, ABD’nin, Pakistan’ın Afgan Talibanı ile savaşacağını sandığını fakat Afgan Talibanının Pakistan’a saldırmadığını, Pakistan’a Tehrik-i-Taliban ve el-Kaide’nin saldırdığını belirtti.

-Hindistan-Pakistan ilişkileri

Han, Hindistan'ın Pakistan hükümetinin görüşme önerilerini defalarca reddettiğini ifade etti.

Hindistan’ın iktidardaki partisinin İslam ve Pakistan karşıtı bir yaklaşıma sahip olduğunu belirten Han, seçimlerden sonra belki Hindistan ile görüşmelerin yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Pakistan'ın ekonomik durumuyla ilgili Han, Uluslararası Para Fonu’nun programı olsun ya da olmasın, ülkesinde yoksulluğa tamamen son vermek istediğini söyledi.