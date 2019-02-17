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Pakistan İran'daki terör saldırısı için Tahran'a heyet gönderecek

İranlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, İran'daki terör saldırısının incelenmesi için Tahran'a uzman bir heyet göndereceklerini belirtti

17 Şubat 2019 Pazar 20:49
Pakistan İran'daki terör saldırısı için Tahran'a heyet gönderecek

TAHRAN (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, İran'ın güneydoğusundaki intihar saldırısıyla ilgili Tahran'a heyet göndereceklerini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kureşi ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sistan-Beluçistan'da Devrim Muhafızları Ordusundan 27 askerin ölümüne neden olan intihar saldırısını kınayan Kureşi, İranlı makamlarla görüşmek üzere Pakistan'dan uzman bir heyetin Tahran'a gönderileceğini belirtti.

Kureşi, olayın araştırılması ve terör örgütleriyle mücadele için Pakistan'ın İran ile her türlü iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde dün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 asker hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl örgütü üstlenmişti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:49
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