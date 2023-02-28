Pakistan IMF’yi Kabul Etti mi?

Pakistan mevcut ekonomik durumu nasıl?

Pakistan'ın mevcut ekonomik durumu birçok sebepten ötürü karmaşık ve daha kötü hale gitmektedir. Bir yandan ülke, son yıllarda daha düşük enflasyon, daha güçlü bir para birimi ve mali ve cari hesap açıklarında azalma ile makro ekonomi istikrarını iyileştirmede bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Fakat bununla birlikte, ekonomik büyümenin yavaş kalması ile ülke hâlâ yüksek düzeyde yoksulluk ve işsizlik, enerji kıtlığı ve zayıf altyapı gibi önemli ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Ayrıca, COVID-19 salgını ile birlikte Pakistan’da ekonomi önemli ölçüde etkilenerek ekonomik aktivitenin daralmasına ve işsizliğin artmasına neden olmuştur. Hükümet, etkilenen endüstrilere ve hane halklarına mali destek sağlamak gibi pandeminin ve pandemi sonrası etkileri hafifletmek için adımlar atmıştır ancak toparlanma yavaş ve belirsiz olmaktadır.

Genel olarak, Pakistan'ın mevcut ekonomik durumu zorlu olmaya devam etmektedir ve ülke, ele alınması için sürekli çaba gösterilmesini gerektirecek bir dizi önemli ekonomik ve sosyal sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Son dönemlerde yaşanan siyasi krizlerde ekonomik gelişmeye sekte vurmaktadır.

Pakistan ve IMF arasındaki ilişkiler ne düzeydedir?

Son dönemlerde yaşanan ekonomik problemlerden ötürü Pakistan IMF ile belli sorunlar yaşamaktadır. Özellikle Pakistan ve Çin arasında artan iş birliği sonrası, IMF’nin Pakistan’a yönelik baskıları artış göstermektedir. Bölgesel anlamda önemli bir konumu olan Pakistan, IMF’den kabul etmiş olduğu yardım paketi sonucunda çeşitli sıkıntılar çekmektedir. Başbakan Şahbaz Şerif’in de belirttiği gibi IMF’nin son dönemlerde uyguladığı yıldırıcı ve baskıcı politikalar nedeniyle ülke zor zamanlar geçirmektedir. IMF’nin yıldırıcı istekleri karşısında Başbakan Şahbaz Şerif, ülkenin bu istekleri yerine getirmede zorluk yaşayacağını fakat başka çarelerinin de olmadığını belirtmiştir.

Pakistan hükümeti, merkez bankası rezervlerinin 3,7 milyara düşmesi sebebiyle yaşanabilecek ekonomik krizin önüne geçmek adına IMF’den yardım paketi talep etti. Bu paket kapsamında 1,17 milyar dolarlık bir kredi için görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

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2019 yılında IMF ile masaya oturan Pakistan 6 milyar dolarlık yardım paketi için anlaştı. Bu kredinin 39 ayda ödenmesine karar verildi. 2022 yılında ise IMF ile tekrardan görüşen Pakistan 6 milyar dolarlık yardım paketinin 7 milyara çıkartılmasına karar verdi. Bu görüşmeler neticesinde eğer Pakistan, IMF tarafından istenen şartları sağlarsa 1,17 milyar dolarlık kredinin hemen verilmesine karar verildi. Üretim ve ihracat noktasında sıkıntılar yaşayan Pakistan’ın IMF’nin şartlarını yerine getirmesi oldukça zor görünüyor. Bunun yanı sıra Çin ile ilişkileri artan Pakistan’a IMF tarafından baskı uygulandığı da söylenmektedir.

IMF Nedir?

Uluslararası Para Fonu (IMF), uluslararası parasal iş birliğini ve döviz kuru istikrarını desteklemek, uluslararası ticaretin dengeli büyümesini kolaylaştırmak ve ihtiyacı olan üye ülkelere kaynak sağlamak için oluşturulmuş uluslararası bir kuruluştur. 1945 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD’nin başkenti Washington DC’dir.

IMF, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve yoksulluğu azaltmak için 189 üye ülkesiyle birlikte çalışmaktadır. Ülkelerin ekonomik zorlukların üstesinden gelmelerine ve kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için politika tavsiyesi, mali yardım ve teknik destek sağlamaktadır. IMF ayrıca üye ülkelerin ekonomileri hakkında veri toplayıp yayınlamakla birlikte politika yapıcılar ve hükümet yetkilileri için eğitim ve kapasite geliştirme sunmaktadır.

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