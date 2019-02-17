0553 313 94 23

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması

17 Şubat 2019 Pazar 22:30
Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması

İSLAMABAD (AA) - Suudi Arabistan ve Pakistan, petrokimya, enerji ve madencilik gibi alanlarda 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı.

Pakistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Prens Muhammed bin Selman, veliaht prens olduğu 2017 yılından bu yana ilk resmi ziyaretini Pakistan'a yaptığını belirterek, buraya yapılacak Suudi yatırımlarının, iki ülke için de önemli olduğuna değindi.

İki ülkenin turizm konusunda da yatırım anlaşmaları yapacağını kaydeden Prens Selman, 2030 sonrası turist sayısını karşılıklı 50 milyona çıkarmak istediklerini söyledi.

Han ise turizm ve petrokimya alanında daha fazla iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak, Pakistanlı hacıların Suudi Arabistan yolculukları ve vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını, Suudi hapishanelerinde bulunan 3 bini aşkın Pakistan vatandaşının serbest bırakılmasını talep etti.

Konuşmaların ardından düzenlenen törende petrokimya, madencilik, rafineri, enerji üretimi, yenilenebilir enerji projeleri, hizmet sektörü ile gençlik ve spor alanlarında 20 milyar dolarlık mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı.

İmzalar, Pakistan Maliye Bakanı Asad Ömer, Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han, Ticaret, Tekstil, Sanayi, Üretim ve Yatırım Bakanı Abdul Razak Davud ve Petrol Bakanı Gulam Sarvar Han ve ilgili bürokratlar tarafından atıldı.

Ömer, gün içerisinde Suudi enerji şirketi ACWA Power Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Abunayyan ve şirket yetkilileriyle de bir araya geldi. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Abunayyan, Pakistan'a 4 milyar dolarlık yatırım yapma isteklerini dile getirdi.

İki ülke arasında 2018 sonunda ticaret ve ekonomik destek anlaşmaları imzalanmıştı. Suudi Arabistan Pakistan'a 3 milyar dolarlık borç ile ödemesi ertelenmiş ve taksitlendirilmiş 3 milyar dolarlık petrol satışı sözü vermişti.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesine de katılan Suudi Arabistan, projenin son noktası olan Gvadar Limanı'nda 10 milyar dolarlık petrol rafinerisi yapmak için anlaşma imzalamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 22:30
  1. Birinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman
  2. pakistan
  3. Pakistan Başbakanı İmran Han
  4. Pakistan Suudi Arabistan ilişkileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Büyükçekmece'de "tehlikeli atık" şüphesi
    1. GÜNCELLEME - Büyükçekmece'de..
    2. Büyükçekmece’de boş arsaya bırakılan..
    3. "Çanakkale Ezine Gıda İhtisas OSB'nin..
    4. Bağ-kur'lular için kolay emeklilik..
    5. "Türkiye - Azerbaycan Ortak Miras"..
    6. Bakan Ersoy’dan Amasya’da tarih turu
    7. CHP’de çatlak ses ilçelere sıçradı
    8. Pakistan ile Suudi Arabistan arasında..
    9. Cezayir'de Buteflika'nın adaylığına..
    10. Sahte kimlik taşıyan Türk Ukrayna’da..
    11. Rumlardan kritik KKTC açıklaması:..
    12. Kılıçdaroğlu: “Bir değil iki 15 Temmuz..
    13. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    14. Prens Selman 'Şeytanlar'ı satın alıyor
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li..
    16. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD..
    18. Fatih Terim: “Bugünkü oyun nedeniyle..
    19. Milli karatecilerden dört madalya
    20. Sarı Yeleklilere olan destek azalıyor
    21. Orhan Çıkırıkçı: "Adanaspor..
    22. Coşkun Demirbakan’dan istifa seslerine..
    23. Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe..
    24. Mustafa Denizli: “Bu durumdan..
    25. Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı
    26. Evin çatısında çıkan yangın korkuttu
    27. Sofiane Feghouli: “Benfica burada..
    28. Eğitim Sen’den Dayanışma yemeği
    29. Polisi görünce 1 kilo eroini attılar
    30. Takla atan araçtan hafif yaralı çıktı
    Sebo “fırıldak” gibi döndü!
    Sebo “fırıldak” gibi döndü!
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte şehir şehir oy oranları
    Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte şehir şehir oy oranları