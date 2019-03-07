"Pakistan ile savaş istemiyoruz ancak terörle mücadele edeceğiz"

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Pakistan'ın terörist gruplara karşı attığı adımları yakından izlediklerini belirterek, "Savaş hakkında hiç konuşmadık. Savaş istemiyoruz ancak terörle mücadele edeceğiz." dedi.

Bhattacharyya, ülkesinin Pakistan ile yaşadığı gerginlikteki son duruma ilişkin büyükelçilikte basın toplantısı düzenledi.

Hindistan'ın, 14 Şubat'ta meydana gelen terör saldırısı sonrası tırmanan gerginlikte süreci yakından izlediğini söyleyen Bhattacharyya, "Savaş hakkında hiç konuşmadık. Pakistan'ın attığı adımları izledik. Uluslararası yaptırımlar listesinde olan 40 terörist tutuklandı. Savaş istemiyoruz ancak terörle mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bhattacharyya, Pakistan'ın attığı adımları sürdürmekte samimi olup olmadığından emin olmadıklarını belirterek, "Geçmişte böyle kişilerin tutuklandıktan kısa bir süre sonra serbest kaldıklarını gördük." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın terörle mücadelede gerekli adımları atmadığı durumda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından "kara listeye alınabileceğini" söyleyen Bhattacharyya, bu ülkenin Birleşmiş Milletler ve FATF'ın uyarılarını dikkate alması gerektiğini dile getirdi.

Bhattacharyya, FATF'ın 1989'da "kara para aklama, terörist finansmanı ve uluslararası mali sistemin bütünlüğüne ilişkin diğer ilgili tehditlerle mücadele etmek için standartların belirlenmesi ve yasal, düzenleyici ve operasyonel önlemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek" amacıyla kurulan bir hükümetler arası organ olduğunu anımsattı.

1999’daki Lahor Bildirgesi ve 1991'de yürürlüğe giren nükleer olmayan saldırganlık anlaşması gibi Pakistan ile yapılan ikili anlaşmalara dikkati çeken Bhattacharyya, bu anlaşmaların varlıkların derhal dondurulması, ambargo ve terörist grupların yasaklanması yönünde bağlayıcı olduğunu kaydetti.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.



Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.



Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.



Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.



Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.



Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.



- Keşmir sorunu



İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.



Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.