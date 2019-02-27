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Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:15
Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:15
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