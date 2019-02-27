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Pakistan ile Hindistan arasında savaş uçağının düşürülmesi ile ilgili gerginlik zirveye çıktı

Pakistan ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki bombalı saldırı nedeniyle iki haftadır süren gerginlik, iki ülkenin karşılıklı savaş uçaklarını düşürmesiyle zirveye çıktı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:48
Pakistan ile Hindistan arasında savaş uçağının düşürülmesi ile ilgili gerginlik zirveye çıktı

Pakistan ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki bombalı saldırı nedeniyle iki haftadır süren gerginlik, iki ülkenin karşılıklı savaş uçaklarını düşürmesiyle zirveye çıktı.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başladı. Hindistan kontrolündeki Keşmir'de 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan da 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.

İki ülke arasındaki gerginlik 27 Şubat sabahı iyice tırmandı. Pakistan, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü.

Ayrıca, Pakistan'ın 3 savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği, Hint uçaklarının önleme yaptığı duyuruldu.

Hint medyası ise Hindistan'ın Pakistan'a ait bir F-16 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti.

- Havalimanları kapatıldı

Pakistan ile Hindistan, savaş uçaklarının düşmesiyle havada tırmanan gerilim üzerine çok sayıda havalimanının ulusal ve uluslararası uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Pakistan'da Lahore, Multan, Faysalabad, Sialkot and İslamabad'daki havalimanları sivil ve ticari uçuşlara kapatıldı.

Hindistan tarafında ise Srinagar, Cammu, Leh, Çandigar ve Amritsar'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu.

Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların da ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rota arayışında olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:48
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