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Pakistan ile Hindistan arasında gerginlik

Hint askerlerin attığı havan mermilerinin Azad Keşmir bölgesinde isabet ettiği 6 sivil hayatını kaybetti

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:27
Pakistan ile Hindistan arasında gerginlik

ISLAMABAD (AA) - Pakistan polisi, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nın diğer tarafından attığı havan mermilerinin 6 sivilin ölümüne neden olduğunu belirtti.

Yerel emniyet yetkilisi Mohammad Altaf, Hindistan tarafından sabah erken saatlerde atılan havan mermilerinin Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in Kotli köyündeki evlere isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 6 sivilin öldüğünü açıkladı.

Altaf, saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

İki ülke arasında günlerdir artan gerginlik, karşılıklı savaş uçaklarının düşürülmesiyle iyice tırmandı.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir ile Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgelerini ayıran kontrol hattında taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

- İki ülke arasındaki gerginlik

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı.

Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan da 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlemişti.

Pakistan, iki ülke arasındaki gerginliğin bu sabah iyice tırmanmasının ardından, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürmüştü.

Ayrıca, Pakistan'ın 3 savaş uçağının Hindistan hava sahasına girdiği, Hint uçaklarının önleme yaptığı duyurulmuş ve Hint medyası, Hindistan'ın Pakistan'a ait bir F-16 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etmişti.

Savaş uçaklarının düşmesiyle tırmanan gerilim üzerine, çok sayıda havalimanı ulusal ve uluslararası uçuşlara kapatıldı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle, 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde, bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:27
  1. Azad Keşmir
  2. Cammu Keşmir

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