Pakistan ile Hindistan arasında çatışma çıktı

Pakistan ve Hindistan orduları birbirlerini Keşmir'de kontrolleri altındaki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı'nın diğer tarafından top ve havan atışları yapmakla suçladı. Öte yandan askerlerin birbirlerine sınırda hafif silahlarla taciz ateşi açtığı bildirildi.

Açıklamalarda, top ve havan atışları ve taciz ateşi nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

Taraflar birbirlerini 2003'te imzalanan ateşkesi ihlal etmekle suçlarken, hem Pakistan hem de Hindistan karşı tarafın tacizine meşru askeri karşılık verdiğini savundu.