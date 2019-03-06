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Pakistan ile Hindistan arasında çatışma çıktı

Pakistan ile Hindistan Keşmir Kontrol Hattı'nda top ve havan atışları yapmakla suçlarken, askerlerin birbirlerine sınırda hafif silahlarla taciz ateşi açtığı öğrenildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:31
Pakistan ile Hindistan arasında çatışma çıktı

Pakistan ve Hindistan orduları birbirlerini Keşmir'de kontrolleri altındaki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı'nın diğer tarafından top ve havan atışları yapmakla suçladı. Öte yandan askerlerin birbirlerine sınırda hafif silahlarla taciz ateşi açtığı bildirildi.

Açıklamalarda, top ve havan atışları ve taciz ateşi nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtildi.

Taraflar birbirlerini 2003'te imzalanan ateşkesi ihlal etmekle suçlarken, hem Pakistan hem de Hindistan karşı tarafın tacizine meşru askeri karşılık verdiğini savundu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:31
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YORUM YAZ

  • Ax111Ax1118 dk önce
    Dünya savaşını Suriye'de beklerken Uzak Doğu'da çıktı. Öyle mi? Bu bir şaşırtmaca olmasın. Gerçi bendeniz bir cahilim. Ama aklıma geleni sorarsanız bu bir şaşırtmaca diyor.. Asıl hedefSURİYE. Yani FIRAT'ın doğusu. Yani Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölge. Ama dikkatleri dağıtmak için mükemmel bir iş çıkaracağa benziyorlar. İnşaallah bizimkiler yemeyecekler bu basit numarayı. Fiemanillah.
  • meyyidmeyyid25 dk önce
    bu savaş çıkacak başka çaresi yok.çünkü fiilen başladı savaş.

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