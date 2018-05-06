Pakistan İçişleri Bakanı İkbal'e suikast girişimi

Pakistan'ın doğusundaki Naroval'a bağlı Kanjrur'da, İçişleri Bakanı Ahsen İkbal’e ateş açıldı. 59 yaşındaki İkbal, sağ omuzundan yaralandı.

Hastaneye kaldırılan İkbal’in hayati tehlikesi yok. Gözaltına alınan saldırganın sorgusu ise devam ediyor.

Polis, saldırganın 20-22 yaşlarında bir erkek olduğunu ve yaklaşık 20 metrelik bir mesafeden İkbal'e ateş ettiğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber, AA