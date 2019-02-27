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Pakistan Hindistan'ı diyaloğa davet etti

Pakistan Başbakanı İmran Han:- "(Hindistan) Sizi bir kere daha diyaloğa davet ediyorum. Sağduyu hakim olmalı. Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
Pakistan Hindistan'ı diyaloğa davet etti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan yönetimine çağrıda bulunarak, "Sizi bir kere daha diyaloğa davet ediyorum. Sağduyu hakim olmalı. Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz." dedi.

Ulusa sesleniş programında konuşan Başbakan Han, Pakistan jetlerinin Hindistan'daki 6 hedefi başarıyla vurduğunu kaydetti.

Hindistan'a, saldırıyı birlikte inceleme teklifi sunduklarını belirten Han, "İş birliği yapmak istedik ve hazırdık çünkü biz de geçmişte terörden çok çektik ancak Hindistan'ın tepki göstermesinden korkuyorduk ve bu konuda uyarımızı yaptık." dedi.

Dün Hint uçaklarının Pakistan hava sahasını ihlalinin ardından karşılık vermek için hasar tespiti yapmayı beklediklerini dile getiren Han, "Hasar tespiti yapmadan cevap verseydik bu sorumsuzluk olurdu. Bu nedenle bekledik. Harekatımızın amacı, buraya gelmeniz durumunda aynı şeyi yapabileceğimizi göstermekti. Buradan sonra aklımızı kullanmalı ve bilgelikle hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Han, Hindistan yönetimi ve Başbakanı Narendra Modi'ye seslenerek, şunları söyledi:

"Buradan sonra ne yapacağımız asıl problemdir. Hint yönetiminin sağduyulu davranması çok önemli. Hint yönetimine soruyorum: Sizin ve bizim elimizdeki silahlar dikkate alındığında, yanlış hesaplamaların altından kalkabilecek durumda mıyız? Tansiyon yükselmeye devam ederse ne olur? Oradan sonrası Başbakan Modi ve benim elimde değil. Sizi bir kere daha diyaloğa davet ediyorum. Sağduyu hakim olmalı. Sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmeliyiz."

- Hindistan ile Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları, Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:21
  1. Pakistan Başbakanı İmran Han
  2. Pakistan-Hindistan gerilimi

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