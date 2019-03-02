0553 313 94 23

Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı

Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerine saldırılarında 4 Pakistanlı hayatını kaybetti- Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 Hint yaşamını yitirdi

02 Mart 2019 Cumartesi 13:35
Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı

SRİNAGAR (AA) - Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'deki Kontrol Hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatının kaybettiği, 2 Pakistanlının yaralandığı bildirildi.

Pakistan ordu sözcülüğünün basına yaptığı bilgilendirmede, Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerinde sivilleri hedef aldığı belirtilerek, Hint askerlerinin ağır silahlarla ateş açtığı kaydedildi.

Açıklamada, 2 Pakistanlı askerin ve 2 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. İki sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada çok sayıda evin hasar gördüğü ifade edildi.

Hint yetkililer de Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan kapattığı hava sahasını kısmen açtığını duyururken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:35
  1. Hindistan
  2. pakistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım, Pendik'te
    1. Binali Yıldırım, Pendik'te
    2. Bakan Berat Albayrak konuşuyor
    3. İstanbul'daki terör örgütü DHKP/C..
    4. Kahramanmaraş'ta yarım asırlık 5 katlı..
    5. "Bu coğrafyada barışı egemen..
    6. "Fırat'ın doğusu için hazırlıklar tamam"
    7. Kim Jong-un'a şok! Bir grup kendisini..
    8. Köyden şehire akü ve siren taktığı..
    9. Kocaeli’de huzur uygulaması
    10. Seçer: "Kadınlardan, çocuklardan ve..
    11. Bakan Dönmez: "Geçtiğimiz yıl ölümlü..
    12. Trabzonspor, Kasımpaşa maçının..
    13. Pakistan-Hindistan sınırında..
    14. GTB’de genişletilmiş meclis toplantısı
    15. TTK’ya alınacak 100 kişi kura ile..
    16. Binali Yıldırım, Pendik'de yoğun..
    17. TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni'nde..
    18. Peugeot'dan müşterilerine uygun kredi..
    19. İdil Kültür Merkezi'nde bulunan gizli..
    20. Ankara Büyükşehir Belediyesinden..
    21. Kültür merkezinde enselenen..
    22. Bakan Zümrüt, toplam sosyal yardım..
    23. Alanyaspor Sergen Yalçın kararını..
    24. Bakan Çavuşoğlu: Ticaretimizin önünü..
    25. Çamurlu akan içme suyu şebekesi..
    26. Bakan Akar, askeri birliklerde..
    27. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı..
    28. "Türk ve Kürt kardeşliğinin önünde hiç..
    29. Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı
    30. Zorluoğlu ilçeler arasında mekik..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...