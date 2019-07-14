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Pakistan-Hindistan Kartarpur koridoru görüşmeleri

Taraflar Sih hacıların vizesiz ziyaret yapmasını öngören koridor projesinin yüzde 80'i üzerinde anlaştı - Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Faysal, koridorun Pakistan tarafında kalan kısmının kasımdaki hac dönemine yetişeceğini duyurdu

14 Temmuz 2019 Pazar 16:38
Pakistan-Hindistan Kartarpur koridoru görüşmeleri

İSLAMABAD (AA) - Pakistan ve Hindistan sınırının iki tarafında kalan iki Sih tapınağı arasında inşa edilecek koridorun yapımına ilişkin projenin yüzde 80'i üzerinde anlaşıldığı duyuruldu.

İki tapınak arasında hacıların vizesiz ziyaret yapması için kurulması öngörülen Kartarpur Koridoru adı verilen projenin yapımına ilişkin görüşmeleri yürüten Hint ve Pakistanlı yetkililer, ikinci buluşmasını Pakistan'ın ev sahipliğinde Wagah sınır kapısında gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, tarafların büyük oranda anlaşmaya vardığını belirterek, "Taraflar projenin yüzde 80'i üzerinde anlaşmaya vardı. Kalan yüzde 20'siyle ilgili yeni görüşmeler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Faysal, koridorla ilgili çalışmaların Sihizm inancının kurucusu Baba Guru Nanak'ın 550. doğum günü olan Kasım ayındaki hac dönemine yetişmesi için Pakistan'ın üzerine düşenleri yerine getireceğini kaydetti.

Hindistan medyasında yer alan habere göre, Hint Dışişleri, Pakistan'ın iki tapınak arasında inşa edilmesi gereken köprüleri bitirmesi gerektiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilk görüşme Hindistan'ın ev sahipliğinde 14 Mart'ta gerçekleşmişti.

- Kartarpur Koridoru

Kartarpur Koridoru'nun, Sihizm dini açısından hac bölgesi sayılan ancak Pakistan-Hindistan sınırıyla ayrılan iki tapınak arasında serbest geçiş için kurulması planlanıyor.

Sihizm inancının kurucusu Baba Nanak'ın doğduğu ve 18 yıl yaşadığı bölgede bulunan Pakistan'daki Darbar Sahib tapınağını Hindistan sınırına bağlayan bir koridorun yapımı ilk olarak 1988'de gündeme gelmişti.

Projenin iki ülke arasında yaşanan gerilimler nedeniyle sürekli ertelenmesi yüzünden Sih hacılar, yıllarca hac ibadetlerini sınır boyunca kurdukları dürbünlerle tapınağı izleyerek yapmıştı.

Hacıların Pakistan'daki tapınakları ziyareti ve hac döneminde vizesiz olarak ülkeye girebilmeleri için son adım, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yemin töreninin düzenlendiği Ağustos 2018'de atılmıştı.

Han ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva yemin törenine katılan Hindistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı ve eski kriketçi Navjot Singh Sidhu'ya bu yıl hac ziyaretine izin verileceği, geçidin tamamlanmasıyla da hac döneminde Pakistan'a vizesiz giriş izni sözü vermişti.

Her yıl kasım ayının son 10 günü kutlanan Baba Nanak'ın doğum günü dolayısıyla Pakistan'a geçecek Sih hacılar için 4 kilometrelik ziyaret güzergahı 2018'de Han'ın ve iki Hint bakanın katılımıyla açılmıştı.


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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:38
  1. Kartarpur Koridoru
  2. pakistan
  3. Pakistan Hindistan ilişkileri
  4. Sihizm

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